Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: E-Scooter-Fahrer unter Drogeneinfluss

Kaiserslautern (ots)

Weil er offenbar unter dem Einfluss berauschender Mittel stand, hat die Polizei am Donnerstagabend einen E-Scooter-Fahrer aus dem Verkehr gezogen. Die Streife war gegen 22.40 Uhr in der Goebenstraße auf den Rollerfahrer aufmerksam geworden und hatte ihn einer Kontrolle unterzogen. Dabei zeigte der 36-Jährige drogentypische Auffälligkeiten. Darauf angesprochen, räumte der Mann ein, erst kürzlich Cannabis konsumiert zu haben. Einen Urintest lehnte er jedoch ab und machte auch von seinem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch.

Die Beamten brachten den 36-Jährigen daraufhin zur nächsten Dienststelle, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Die weiteren Ermittlungen dauern an. |cri

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

