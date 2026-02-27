PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PDKL: Flaschenwerfer gesucht

Kaiserslautern (ots)

Die Polizei sucht Zeugen, die sich am Donnerstagabend im Umfeld des Bahnhofsvorplatzes aufgehalten haben. Gegen 20 Uhr soll es hier zu einem Flaschenwurf gekommen sein. Gesucht werden Hinweise auf den Täter.

Nach den derzeitigen Erkenntnissen warf ein Unbekannter eine Glasflasche offenbar gezielt in Richtung eines jungen Mannes. Anschließend flüchtete er in Richtung Richard-Wagner-Straße. Die Flasche verfehlte den 18-Jährigen nach eigenen Angaben nur knapp. Er verständigte deshalb die Polizei und konnte über den Flaschenwerfer sagen, dass er eine kurze grüne Hose sowie ein Fußballtrikot eines ausländischen Vereins getragen habe. Der Täter habe keine Zähne mehr gehabt.

Die ausgerückte Streife konnte den beschriebenen Mann nicht mehr ausfindig machen. Zeugen, die weitere Hinweise zu dessen Fluchtrichtung oder Identität geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-14299 bei der Polizeiinspektion Kaiserslautern 2 zu melden. |cri

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

