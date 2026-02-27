Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Verkehrskontrolle in der Merkurstraße

Kaiserslautern (ots)

Eine allgemeine Verkehrskontrolle hat die Polizeiinspektion Kaiserslautern 2 am Donnerstagvormittag in der Merkurstraße durchgeführt. Von 9 bis 11.15 Uhr wurden diverse Verstöße gegen Verkehrsregeln festgestellt.

Am häufigsten erwischten die Einsatzkräfte Verkehrsteilnehmer, die gegen das Handyverbot am Steuer verstießen. Sie müssen mit entsprechenden Anzeigen, Bußgeldern und Punkten in der sogenannten "Verkehrssünderdatei" rechnen. Beinahe genauso viele Fahrer wurden als "Gurtmuffel" erwischt. Weil sie nicht angeschnallt waren, erhielten sie eine kostenpflichtige Verwarnung. Nicht zuletzt stellten die Beamten mehrere Mängelberichte für Defekte an den Fahrzeugen oder nicht mitgeführte Papiere aus. |cri

