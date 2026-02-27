Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Motorroller gestohlen - Polizei sucht Zeugen

Kaiserslautern (ots)

Unbekannte haben von Mittwoch auf Donnerstag einen Motorroller in der Emmagasse entwendet. Der 21-jährige Eigentümer hatte seinen Roller gegen 18 Uhr geparkt. Als er am Donnerstagmittag gegen 12 Uhr zu dem Abstellort zurückkehrte, stellte er fest, dass das Fahrzeug nicht mehr vor Ort war. Bei dem Hersteller des Gefährts handelt es sich um die Marke "Kymco". Der 21-Jährige besaß das Modell "Super 8" in den Farben Schwarz, Weiß und Rot. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Sie bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Emmagasse beobachtet haben oder Angaben zum Verbleib des Motorrollers machen können, sich unter der Telefonnummer 0631 369-14199 zu melden. |kle

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell