Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Ford Fiesta gerammt und abgehauen

Kaiserslautern (ots)

Ein Unfall mit Fahrerflucht ist der Polizeiinspektion 2 am Donnerstag aus der Gerhart-Hauptmann-Straße gemeldet worden. Betroffen war ein Ford Fiesta, der am Straßenrand in Höhe des Hauses Nummer 25 abgestellt war.

Gegen 9.30 Uhr stellt der Fahrzeugnutzer fest, dass der Pkw offenbar im Vorbeifahren von einem anderen Wagen gerammt und beschädigt wurde. Zurück blieben Schäden an der Heckstoßstange sowie am hinteren Radkasten. Geschätzte Schadenshöhe: rund 3.500 Euro.

An dem Ford Fiesta wurden rote Lackspuren gefunden, die vom Verursacherfahrzeug stammen dürften. Zeugen, die den Unfall mitbekommen haben oder denen ein rotes Auto aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-14299 bei der Polizeiinspektion Kaiserslautern 2 zu melden. |cri

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

