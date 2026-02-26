PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Unbekannter folgt Neunjährigem - Polizei bittet um Hinweise

Kaiserslautern (ots)

Am Dienstagmittag kam es in der Feuerbachstraße zwischen 13 Uhr und 13.30 Uhr zu einem Vorfall: Ein Neunjähriger hatte auf dem Heimweg den Eindruck, dass ihm ein Unbekannter folgt. Nach den Angaben des Kindes versuchte es mehrfach, den Mann "abzuschütteln", was jedoch nicht gelang. Zufällig begegnete der Junge einer Lehrerin, die ihn nach Hause brachte. Was die Absichten des Mannes waren, ist bislang nicht geklärt. Zurzeit schließt die Polizei weder eine gezielte Verfolgung, noch einen Zufall aus. Der Neunjährige konnte den Mann wie folgt beschreiben: Er ist ungefähr 35 Jahre alt und circa 170 cm groß. Seine braunen Haare waren mittellang. Er war weder Bart- noch Brillenträger. Bei der getragenen Kleidung handelte es sich um eine hellrote Jacke mit weißen Streifen im Brustbereich und um eine graue Jogginghose. Der Unbekannte machte auf den Jungen einen ungepflegten Eindruck. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können. Wer hat das Geschehen beobachtet? Wer kann Hinweise auf die Identität des Mannes geben? Sachdienliche Hinweise nehmen die Beamten unter 0631 369-0 entgegen. |kle

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

