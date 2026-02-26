Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Fußball auf dem Betzenberg - Hinweise der Polizei

Kaiserslautern (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern und des Polizeipräsidiums Westpfalz

Am Samstag findet im Fritz-Walter-Stadion die Fußballpartie zwischen den Mannschaften des 1. FC Kaiserslautern und des SC Paderborn 07 statt. Anpfiff der Spielbegegnung ist um 13 Uhr. Der Veranstalter erwartet rund 45.500 Zuschauer. Die Polizei ist im Einsatz und wird rund um den Spieltag für eine möglichst reibungslose An- und Abreise der Mannschaften und Fußballfans sorgen.

Allen Fußballanhängern wird empfohlen die "Park-and-Ride-Busse" der Stadtwerke Kaiserslautern zu nutzen. Der Shuttleservice fährt Sie von den ausgewiesenen Parkplätzen zum Stadion und nach dem Spiel wieder zurück.

Verkehrsteilnehmer müssen vor und nach dem Spiel mit Verkehrsbeeinträchtigungen im Stadtgebiet und vor allem rund um den Betzenberg rechnen. Zeitweise kann es zu Straßensperrungen kommen.

Für einen besseren Überblick setzt die Polizei eine Drohne ein.

Im Internet unter https://s.rlp.de/fussball-kaiserslautern hat das Polizeipräsidium Westpfalz weitere Informationen rund um Sportveranstaltungen auf dem Betzenberg zusammengestellt.

Die Einsatzleitung geht von einem friedlichen Verlauf der Fußballpartie aus. Dennoch stellen Bundes- und Landespolizei klar: Wir tolerieren keine Gewalt und gehen konsequent gegen Personen vor, die sich nicht an die Regeln halten. Die Polizei wünscht allen Fans eine gute An- und Anreise sowie einen schönen Fußballnachmittag in Kaiserslautern. |erf

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell