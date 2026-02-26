PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Kaiserslautern mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Fußball auf dem Betzenberg - Hinweise der Polizei

Kaiserslautern (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern und des Polizeipräsidiums Westpfalz

Am Samstag findet im Fritz-Walter-Stadion die Fußballpartie zwischen den Mannschaften des 1. FC Kaiserslautern und des SC Paderborn 07 statt. Anpfiff der Spielbegegnung ist um 13 Uhr. Der Veranstalter erwartet rund 45.500 Zuschauer. Die Polizei ist im Einsatz und wird rund um den Spieltag für eine möglichst reibungslose An- und Abreise der Mannschaften und Fußballfans sorgen.

Allen Fußballanhängern wird empfohlen die "Park-and-Ride-Busse" der Stadtwerke Kaiserslautern zu nutzen. Der Shuttleservice fährt Sie von den ausgewiesenen Parkplätzen zum Stadion und nach dem Spiel wieder zurück.

Verkehrsteilnehmer müssen vor und nach dem Spiel mit Verkehrsbeeinträchtigungen im Stadtgebiet und vor allem rund um den Betzenberg rechnen. Zeitweise kann es zu Straßensperrungen kommen.

Für einen besseren Überblick setzt die Polizei eine Drohne ein.

Im Internet unter https://s.rlp.de/fussball-kaiserslautern hat das Polizeipräsidium Westpfalz weitere Informationen rund um Sportveranstaltungen auf dem Betzenberg zusammengestellt.

Die Einsatzleitung geht von einem friedlichen Verlauf der Fußballpartie aus. Dennoch stellen Bundes- und Landespolizei klar: Wir tolerieren keine Gewalt und gehen konsequent gegen Personen vor, die sich nicht an die Regeln halten. Die Polizei wünscht allen Fans eine gute An- und Anreise sowie einen schönen Fußballnachmittag in Kaiserslautern. |erf

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Kaiserslautern mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Kaiserslautern
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Kaiserslautern
Alle Meldungen Alle
  • 26.02.2026 – 12:54

    POL-PDKL: Verkehrsunfall unter Drogen und ohne Führerschein

    Kaiserslautern (ots) - Unter Drogeneinfluss und ohne im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis zu sein, hat am Mittwochnachmittag ein Autofahrer in der Maxstraße einen Unfall verursacht. Beim Spurwechsel kollidierte der 29-Jährige mit einem in gleicher Richtung fahrenden Pkw. Beide Fahrzeuge wurden beschädigt. Während der Unfallaufnahme durch die Polizei stellte sich heraus, dass der Mann keinen Führerschein besitzt. ...

    mehr
  • 26.02.2026 – 12:12

    POL-PDKL: Unbekannte fragen nach "Benzingeld" - Polizei warnt vor Betrugsmasche

    Rodenbach (Kreis Kaiserslautern) (ots) - Zwischen Kaiserslautern und Weilerbach sind am Mittwoch die Insassen eines Pkw aufgefallen, weil sie andere Verkehrsteilnehmer nach "Benzingeld" fragten. Was die Personen im Schilde führten, ist aktuell nicht geklärt. Die Polizei hat sie nicht mehr angetroffen. In diesem Zusammenhang warnen die Beamten vor einer Betrugsmasche, ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren