Polizei Braunschweig

POL-BS: Zeugenaufruf - Körperverletzung in Bus

Braunschweig (ots)

Buslinie 436, Höhe Mittelweg, 15.02.2026, 15:55 Uhr

Fahrgast greift in Streitigkeiten ein und wird verletzt

Am vergangenen Samstag kam es in der Buslinie 436 zwischen den Haltestellen Siegfriedstraße und Taubenstraße zu Streitigkeiten zwischen einer Frau und einem Mann. Zum Schutz der Frau griff ein 63-Jähriger in die Situation ein, indem er die Frau fragte, ob alles in Ordnung sei. Daraufhin schlug der Mann den 63-Jährigen unvermittelt ins Gesicht, wodurch dieser Verletzungen erlitt. Anschließend verließen der Mann und seine Begleitung den Bus an der Haltestelle Taubenstraße und entfernten sich fußläufig in unbekannte Richtung. Der Täter wird als ca. 18-20 Jahre alt, 1,65 m groß und dunkelhaarig beschrieben. Zudem hat er große blaue Augen und war mit einer dunklen Lederjacke bekleidet. Seine weibliche Begleitung sei ca. 18-19 Jahre alt und ebenfalls dunkelhaarig beschrieben. Sie trug ein hellbraunes Wollkleid und sprach in englischer Sprache. Die Polizei sucht nun nach Personen, die sich zum Tatzeitpunkt im Bus befunden haben und Angaben zum Mann und der Frau machen können. Hinweise dazu nimmt das Polizeikommissariat Nord unter 0531-476 3315 entgegen.

