Polizei Braunschweig

POL-BS: Zeugenaufruf nach räuberischer Erpressung mit Messer

Braunschweig (ots)

Bienroder Weg, 18.02.2026, 11:15 Uhr

Unbekannte bedrohen 60-Jährigen an einem Einkaufszentrum

Am Mittwochmittag ist es in der Braunschweiger Nordstadt zu einer schweren räuberischen Erpressung gekommen. Dabei wurde ein 60-Jähriger im Bereich des Einkaufswagenunterstandes von zwei unbekannten Männern angesprochen worden. Einer der Männer forderte das Opfer zur Herausgabe von Bargeld auf. Zeitgleich zog der zweite Täter ein Messer und bedrohte den 60-Jährigen damit von hinten. Die beiden Männer erlangten 30 Euro Bargeld und flüchteten anschließend fußläufig über den Parkplatz eines angrenzenden Supermarktes. Einer der Täter wird als 30 bis 40 Jahre alt und circa 1,60 m groß beschrieben. Er hatte schwarze Haare und trug an den Wangen einen kürzeren Bart. Bekleidet war er mit einem grün-weißen Oberteil mit Kapuze. Zudem sprach er Deutsch mit einem türkischen Akzent. Der Mann mit dem Messer in der Hand war von kleiner, kräftiger Statur und vollständig schwarz gekleidet. Es wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Die Ermittlungen dauern an. Der Kriminaldauerdienst bittet Zeuginnen und Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder Angaben zu den beschriebenen Personen machen können, sich unter der Telefonnummer 0531/476-2516 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Braunschweig
PI Braunschweig, Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0531/476-3032, -3033 und 3034
E-Mail: pressestelle@pi-bs.polizei.niedersachsen.de
http://www.polizei-braunschweig.de

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell

