POL-BS: Zeugenaufruf - PKW beschmiert

Braunschweig (ots)

Hugo-Luther-Straße, 13.02.2026, 02:00 bis 06:00 Uhr

Unbekannter sprüht Graffiti

In den frühen Morgenstunden des vergangenen Freitags kam es im Westlichen Ringgebiet zu mehreren Sachbeschädigungen an Fahrzeugen. Ein bislang unbekannter Täter besprühte dabei die Außenspiegel von insgesamt neun PKW mit orangener Farbe. Am Morgen erstattete einer der Geschädigten Anzeige. Die Polizei nahm in allen Fällen je eine Strafanzeige auf und sucht nun nach Zeugen, die in der Nacht Beobachtungen gemacht haben. Hinweise nimmt das Polizeikommissariat Süd unter 0531-476 3515 entgegen.

