POL-BS: Fußgänger verstirbt nach Unfall mit Straßenbahn

Braunschweig (ots)

Elbestraße, 18.01.2026, 15:50 Uhr

Bereits im Januar kam es in der Braunschweiger Weststadt zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Fußgänger und einer Straßenbahn. Ein 77-jähriger, gehörloser Fußgänger wartete zunächst an einer Fußgängerfurt an der Elbestraße aufgrund einer Rotlicht zeigenden Lichtsignalanlage. Aus bislang ungeklärter Ursache betrat der Mann unmittelbar vor der herannahenden Straßenbahn den Gleisbereich. Der 36-jährige Fahrer der Straßenbahn leitete eine Notbremsung ein, konnte einen Zusammenstoß jedoch nicht mehr verhindern. Der Fußgänger geriet unter die Straßenbahn und wurde hierbei schwer verletzt. Der 77-Jährige wurde in ein Krankenhaus eingeliefert, wo er am vergangenen Samstag infolge der erlittenen Verletzungen verstarb.

