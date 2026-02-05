Polizei Braunschweig

POL-BS: Handtaschenraub - Zeugen gesucht

Braunschweig (ots)

Celler Straße/Maschstraße, 05.02.2026, 00:00 Uhr

Unbekannter entreißt Frau die Handtasche

In der gestrigen Nacht kam es auf dem Gehweg der Celler Straße in Richtung stadteinwärts zu einem Raub. Nach bisherigen Erkenntnissen näherte sich ein unbekannter Täter einer 64-Jährigen Fußgängerin von hinten und packte sie an den Schultern. Durch erhebliche Krafteinwirkung entriss der Täter ihr die Handtasche samt Geldbörse. Anschließend flüchtete der Mann fußläufig in Richtung Maschstraße. Die Frau wurde durch den Angriff nicht verletzt. Der Täter wird als unter 30 Jahre alt und circa 1,85 m groß beschrieben. Er soll eine normale bis sportliche Statur haben und zur Tatzeit eine hellblaue Jeans und beigefarbene Winterjacke getragen haben. Umgehend eingeleitete Fahndungsmaßnahmen führten bislang nicht zur Ergreifung des Täters. Deshalb sucht die Polizei nun Zeugen, die die Tat möglicherweise beobachtet haben und Angaben zum Täter machen können. Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0531/476- 2516 entgegen. Die Ermittlungen dauern an.

