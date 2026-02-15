PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Braunschweig

POL-BS: Der 48. Braunschweiger Schoduvel

Braunschweig (ots)

Braunschweig, Innenstadt

15.02.2026

Am heutigen Sonntag zog erneut Norddeutschlands größter Karnevalsumzug durch Braunschweig. Entlang des Streckenverlaufs feierten zahlreiche Karnevalisten in friedlicher und ausgelassener Stimmung.

Ein polizeiliches Einschreiten war nur vereinzelt erforderlich. Neben einigen Personen, die mit alkoholbedingten Ausfallerscheinungen auffielen, kam es an einigen Stellen zu Streitigkeiten und zu einer Beleidigung, die polizeilich aufgenommen wurde.

Insgesamt zieht der Einsatzleiter Herr Bodendiek eine positive Bilanz: "Seitens der Polizei sind wir mit dem Einsatz des diesjährigen Braunschweiger Schoduvels zufrieden. Da wir nahezu keine Störungen zu verzeichnen hatten, blicken wir auf einen entspannten Einsatzverlauf zurück. Vielen Dank an alle friedlich feiernden Beteiligten und an alle Einsatzkräfte, die den diesjährigen Karnevalsumzug möglich gemacht haben!"

Nach Umzugsende kam es in der Innenstadt noch durch die letzten Feiernden zu vereinzelten körperlichen Auseinandersetzungen, Beleidigungen und Streitigkeiten. Vor dem Schlossplatz kam es noch zu einem Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, wobei ein Polizeibeamter verletzt wurde.

Rückfragen bitte an:

Polizei Braunschweig
PI Braunschweig, Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0531/476-3032, -3033 und 3034
E-Mail: pressestelle@pi-bs.polizei.niedersachsen.de
http://www.polizei-braunschweig.de

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell

