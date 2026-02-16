Polizei Braunschweig

POL-BS: Fußgängerin angefahren - Zeugenaufruf

Braunschweig (ots)

Altstadtring/Madamenweg

13.02.26, 13.45 Uhr

Sowohl Fußgängerin, als auch Fahrzeugführerin entfernen sich vom Unfallort

Am Freitag beobachtete ein Zeuge um die Mittagszeit an der Kreuzung Altstadtring/Madamenweg einen Verkehrsunfall. Die Fahrerin eines VW UP habe zuvor den Altstadtring in Richtung Norden befahren. An der Ecke Madamenweg sei sie bei "Grün"-zeigender Ampel nach rechts in Richtung Innenstadt abgebogen. Zeitgleich habe eine Fußgängerin an der entsprechenden Querung ebenfalls bei "Grün" den Madamenweg von rechts nach links überquert. Das habe offenbar die Fahrerin des VW übersehen, so dass es zum Zusammenstoß gekommen sei, wodurch die Fußgängerin zu Boden stürzte.

Ohne, dass man direkt miteinander gesprochen habe, sollen sich Beide anschließend von der Unfallstelle entfernt haben.

Die Fahrzeugführerin konnte aufgrund des abgelesenen Kennzeichens bereits ermittelt werden.

Gesucht wird nun noch die Fußgängerin. Dabei solle es sich um ein ca. 14-15 Jahre altes Mädchen handeln, die nach dem Unfall in einen Linienbus gestiegen sei.

Das Mädchen oder weitere Personen, die Angaben zum Verkehrsunfall machen können, werden gebeten, sich beim Verkehrsunfalldienst unter der Telefonnummer 0531/476-3935 zu melden.

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell