Polizei Braunschweig

POL-BS: Fußgängerin angefahren - Zeugenaufruf

Braunschweig (ots)

Altstadtring/Madamenweg

13.02.26, 13.45 Uhr

Sowohl Fußgängerin, als auch Fahrzeugführerin entfernen sich vom Unfallort

Am Freitag beobachtete ein Zeuge um die Mittagszeit an der Kreuzung Altstadtring/Madamenweg einen Verkehrsunfall. Die Fahrerin eines VW UP habe zuvor den Altstadtring in Richtung Norden befahren. An der Ecke Madamenweg sei sie bei "Grün"-zeigender Ampel nach rechts in Richtung Innenstadt abgebogen. Zeitgleich habe eine Fußgängerin an der entsprechenden Querung ebenfalls bei "Grün" den Madamenweg von rechts nach links überquert. Das habe offenbar die Fahrerin des VW übersehen, so dass es zum Zusammenstoß gekommen sei, wodurch die Fußgängerin zu Boden stürzte.

Ohne, dass man direkt miteinander gesprochen habe, sollen sich Beide anschließend von der Unfallstelle entfernt haben.

Die Fahrzeugführerin konnte aufgrund des abgelesenen Kennzeichens bereits ermittelt werden.

Gesucht wird nun noch die Fußgängerin. Dabei solle es sich um ein ca. 14-15 Jahre altes Mädchen handeln, die nach dem Unfall in einen Linienbus gestiegen sei.

Das Mädchen oder weitere Personen, die Angaben zum Verkehrsunfall machen können, werden gebeten, sich beim Verkehrsunfalldienst unter der Telefonnummer 0531/476-3935 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Braunschweig
PI Braunschweig, Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0531/476-3032, -3033 und 3034
E-Mail: pressestelle@pi-bs.polizei.niedersachsen.de
http://www.polizei-braunschweig.de

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell

  15.02.2026 – 18:11

    POL-BS: Der 48. Braunschweiger Schoduvel

    Braunschweig (ots) - Braunschweig, Innenstadt 15.02.2026 Am heutigen Sonntag zog erneut Norddeutschlands größter Karnevalsumzug durch Braunschweig. Entlang des Streckenverlaufs feierten zahlreiche Karnevalisten in friedlicher und ausgelassener Stimmung. Ein polizeiliches Einschreiten war nur vereinzelt erforderlich. Neben einigen Personen, die mit alkoholbedingten Ausfallerscheinungen auffielen, kam es an einigen ...

    mehr
  09.02.2026 – 10:15

    POL-BS: Fußgänger verstirbt nach Unfall mit Straßenbahn

    Braunschweig (ots) - Elbestraße, 18.01.2026, 15:50 Uhr Bereits im Januar kam es in der Braunschweiger Weststadt zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Fußgänger und einer Straßenbahn. Ein 77-jähriger, gehörloser Fußgänger wartete zunächst an einer Fußgängerfurt an der Elbestraße aufgrund einer Rotlicht zeigenden Lichtsignalanlage. Aus bislang ungeklärter Ursache betrat der Mann unmittelbar vor der ...

    mehr
  06.02.2026 – 12:08

    POL-BS: UPDATE: Öffentlichkeitsfahndung nach Böllerwurf

    Braunschweig (ots) - UPDATE: Der Täter konnte ermittelt werden. Ursprüngliche Meldung: Hamburger Straße, Eintracht-Stadion, 26.10.2025, 14:00 Uhr Rettungsdienstmitarbeiter durch "Polenböller" verletzt Während des letzten Fußballspiels zwischen Braunschweig und Hannover kam es zu einer gefährlichen Körperverletzung. Ein bislang unbekannter Mann im Zuschauerblock ...

    mehr
