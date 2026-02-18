PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Braunschweig

POL-BS: Einbrüche im Kanzlerfeld und in Lamme

Braunschweig (ots)

Braunschweig

16./17.02.26, Dämmerung

Täterschaft erbeutet Bargeld und Schmuck

In der Zeit vom 16. bis zum 17. Februar haben Einbrecher die Stadtteile Kanzlerfeld und Lamme heimgesucht.

Im Kanzlerfeld waren drei Wohnobjekte im Bereich Stauffenbergstraße/Julius-Leber-Straße betroffen. Unbekannte wirkten hier durch Gewalt von außen auf Fenster und Türen ein, um in die Häuser zu gelangen. Während zwei Taten erfolglos abgebrochen wurden, gelangte man in einem Fall in die Wohnräumlichkeiten. Diebesgut konnte hier jedoch bislang nicht festgestellt werden.

Mehr Erfolg hatten Einbrecher im Stadtteil Lamme. Im Bereich Lammer Busch gelang den Tätern hier der gewaltsame Zugang zu zwei Einfamilienhäusern. Entwendet wurden hier jeweils Bargeld und Schmuck. Die Tatzeiten liegen hier in den Dämmerungsstunden des frühen Abends.

Die "Dunkle Jahreszeit" ist noch nicht vorbei. Regelmäßig wiederkehrend stellen wir sowohl Wohnungseinbruchdiebstähle, als auch Tageswohnungseinbrüche, vor allem in der Dämmerungszeit fest. Unsere Kollegen der Kriminalprävention stehen mit Beratungsangeboten zum Einbruchschutz jederzeit zur Verfügung. bfk@pi-bs.polizei.niedersachsen.de

Die Einbrüche wurden durch die Kriminalpolizei aufgenommen, die Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizei Braunschweig
PI Braunschweig, Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0531/476-3032, -3033 und 3034
E-Mail: pressestelle@pi-bs.polizei.niedersachsen.de
http://www.polizei-braunschweig.de

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell

