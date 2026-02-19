PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-MA: Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis: Mehrere Mülleimer in Tiefgarage angezündet, Zeugenaufruf

Eberbach (ots)

Eine unbekannte Täterschaft entzündete am frühen Donnerstagmorgen gegen 4 Uhr mehrere Mülleimer in einer Tiefgarage am Leopoldsplatz. Glücklicherweise wurden die Brände von einem Zeugen bemerkt, wonach die Feuerwehr Schlimmeres verhindern konnte. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch unbekannt.

Das Polizeirevier Eberbach sucht nun nach Zeugen, welche verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und bittet diese, sich unter der Telefonnummer 06271/9210-0 zu melden.

