Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: 16-Jährige vermisst - Öffentlichkeitsfahndung

Mannheim (ots)

Seit dem 18. Januar 2026 wird ein 16-jähriges Mädchen aus Mannheim vermisst. Bisherige Fahndungsmaßnahmen verliefen ergebnislos.

Die Vermisste wird wie folgt beschrieben:

   - 163 cm groß
   - circa 60 kg
   - schlanke Statur
   - lange, schwarze Haare

Hinweise zu ihrer Bekleidung liegen nicht vor.

Ein Lichtbild der 16-Jährigen kann unter folgendem Link abgerufen werden: https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/mannheim-vermisstenfahndung-2/

Personen, die Hinweise zum Aufenthaltsort der Vermissten mitteilen können, werden gebeten, sich über das kriminalpolizeiliche Hinweistelefon unter der Telefonnummer 0621/174-4444 zu melden. Darüber hinaus nimmt auch jede andere Polizeidienststelle Hinweise entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Jasmin Herm
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

  • 18.02.2026 – 16:14

    POL-MA: Mannheim: Drei Einbrüche im Stadtteil Käfertal - Zeugenaufruf

    Mannheim (ots) - Zwischen Montagmittag und Mittwochmorgen ereigneten sich drei Einbrüche im Mannheimer Stadtteil Käfertal. In der Zeit zwischen Montag gegen 11:00 Uhr und Dienstag gegen 09:30 Uhr verschaffte sich eine bislang unbekannte Täterschaft auf derzeit unbekannte Weise Zutritt zu einem Vereinsgebäude in der Turbinenstraße. Im Inneren wurden mehrere ...

    mehr
  • 18.02.2026 – 14:53

    POL-MA: Mannheim: Brand - Feuerwehr und Polizei im Einsatz, PM Nr. 2

    Mannheim (ots) - Am Mittwochnachmittag wurden Polizei und Feuerwehr gegen 13:50 Uhr über einen Brand in einer Wohnung im Quadrat R 7 informiert. Bei Eintreffen der Rettungskräfte und der Polizei konnte der Ursprung des Feuers einer Wohnung im 4. Obergeschoss ausgemacht werden. Durch die umgehend eingeleiteten Löschmaßnahmen der Feuerwehr konnte der Brand rasch ...

    mehr
