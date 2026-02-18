Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: 16-Jährige vermisst - Öffentlichkeitsfahndung

Mannheim (ots)

Seit dem 18. Januar 2026 wird ein 16-jähriges Mädchen aus Mannheim vermisst. Bisherige Fahndungsmaßnahmen verliefen ergebnislos.

Die Vermisste wird wie folgt beschrieben:

- 163 cm groß - circa 60 kg - schlanke Statur - lange, schwarze Haare

Hinweise zu ihrer Bekleidung liegen nicht vor.

Ein Lichtbild der 16-Jährigen kann unter folgendem Link abgerufen werden: https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/mannheim-vermisstenfahndung-2/

Personen, die Hinweise zum Aufenthaltsort der Vermissten mitteilen können, werden gebeten, sich über das kriminalpolizeiliche Hinweistelefon unter der Telefonnummer 0621/174-4444 zu melden. Darüber hinaus nimmt auch jede andere Polizeidienststelle Hinweise entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell