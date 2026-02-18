POL-MA: Mannheim: 16-Jährige vermisst - Öffentlichkeitsfahndung
Mannheim (ots)
Seit dem 18. Januar 2026 wird ein 16-jähriges Mädchen aus Mannheim vermisst. Bisherige Fahndungsmaßnahmen verliefen ergebnislos.
Die Vermisste wird wie folgt beschrieben:
- 163 cm groß - circa 60 kg - schlanke Statur - lange, schwarze Haare
Hinweise zu ihrer Bekleidung liegen nicht vor.
Ein Lichtbild der 16-Jährigen kann unter folgendem Link abgerufen werden: https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/mannheim-vermisstenfahndung-2/
Personen, die Hinweise zum Aufenthaltsort der Vermissten mitteilen können, werden gebeten, sich über das kriminalpolizeiliche Hinweistelefon unter der Telefonnummer 0621/174-4444 zu melden. Darüber hinaus nimmt auch jede andere Polizeidienststelle Hinweise entgegen.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Jasmin Herm
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/
Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell