Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Buchvorstellung im Polizeipräsidium Mannheim: "Polizeigeschichte(n) zwischen Rhein und Neckar"

Mannheim (ots)

Das Polizeipräsidium Mannheim lädt am Mittwoch, 11. März 2026, zu einer besonderen Buchvorstellung ein. Unter dem Titel "Polizeigeschichte(n) zwischen Rhein und Neckar" präsentieren die Autoren Norbert Leidig, Gerhard Regele und Holger Trunk ihr gleichnamiges Werk und geben Einblicke in die Geschichte der Polizeiarbeit in der Region zwischen Rhein und Neckar.

In ausgewählten Lesepassagen nehmen die Autoren das Publikum mit auf eine historische Reise vom frühen 19. Jahrhundert bis in die Nachkriegszeit. Im Anschluss an die Vorstellung besteht die Möglichkeit zum Austausch, für Fragen sowie zum Erwerb und zur Signierung des Buches. Termin und Veranstaltungsort

    Datum: Mittwoch, 11. März 2026
    Einlass: 17:30 Uhr
    Beginn: 18:30 Uhr
    Ort: Historischer Bezirksratssaal, L6 1, 68161 Mannheim

Für die Veranstaltung ist eine verbindliche, namentliche Anmeldung erforderlich unter: mannheim.pp.sts.oe.veranstaltungen@polizei.bwl.de

Die Teilnehmerzahl ist begrenzt.

Das Polizeipräsidium Mannheim freut sich auf einen interessanten Abend mit allen geschichtsinteressierten Bürgerinnen und Bürgern.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Nadine Kollmar
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: MANNHEIM.PP.STS.OE@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

