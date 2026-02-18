PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Brand - Feuerwehr und Polizei im Einsatz, PM Nr. 2

Mannheim (ots)

Am Mittwochnachmittag wurden Polizei und Feuerwehr gegen 13:50 Uhr über einen Brand in einer Wohnung im Quadrat R 7 informiert. Bei Eintreffen der Rettungskräfte und der Polizei konnte der Ursprung des Feuers einer Wohnung im 4. Obergeschoss ausgemacht werden. Durch die umgehend eingeleiteten Löschmaßnahmen der Feuerwehr konnte der Brand rasch gelöscht werden. Drei Personen zogen sich leichte Verletzungen in Form von einer Rauchgasvergiftung zu. Zur Brandursache sowie zur Schadenshöhe lassen sich zum derzeitigen Ermittlungsstand noch keine Angaben machen. Durch die Einsatzmaßnahmen kam es teilweise zu Verkehrsbeeinträchtigungen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Sarah Winterkorn
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

