POL-MA: Mannheim: Brand - Feuerwehr und Polizei im Einsatz, PM Nr. 1
Mannheim (ots)
Aktuell sind Kräfte der Polizei und der Feuerwehr im Zusammenhang mit einem Brandgeschehen im innerstädtischen Quadrat R7 im Einsatz. Weitere Informationen zu dem Ausmaß oder der Ursache des Brandes liegen bislang noch nicht vor. Es wird nachberichtet.
