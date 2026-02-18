Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Schwerpunktkontrollen im gewerblichen Güter- und Transportverkehr

Mannheim (ots)

Am Dienstag, den 17. Februar 2026, führte das Polizeipräsidium Mannheim in der Zeit zwischen 6:30 Uhr und 11:30 Uhr Schwerpunktkontrollen des gewerblichen Güter- und Transportverkehrs mit ganzheitlichem Ansatz durch. Die Kontrollen fanden im Stadtteil Rheinau, in der Ruhrorter Straße, in der Schwetzinger Landstraße sowie in der Rohrhofer Straße statt.

Unter der Federführung des Verkehrsdienstes Mannheim waren insgesamt zehn Beamtinnen und Beamte der Polizei im Einsatz. Unterstützt wurden die Beamten des Polizeipräsidiums Mannheim durch Kräfte der Wasserschutzpolizei Mannheim sowie zwei Mitarbeitende des Gewerbeaufsichtsamts der Stadt Mannheim. Die eingesetzten Spezialistinnen und Spezialisten der Polizei kontrollierten insgesamt 41 Fahrzeuge und deren Fahrer. Bei 33 Fahrer-/Fahrzeugkombinationen wurden 50 Beanstandungen festgestellt, was einer Quote von über 80 Prozent entspricht.

Zehn Fahrzeugführer hatten ihre Ruhezeiten bzw. die höchstzulässige tägliche Arbeitszeit nicht eingehalten.

Folgende weitere Feststellungen wurden bei den Kontrollen getroffen:

- In fünf Fällen ergaben sich Verstöße im Zusammenhang mit dem digitalen Kontrollgerät (fehlerhafte Bedienung, etc.). - Zwei Verstöße gegen das Arbeitszeitgesetz. - Fünf Verstöße gegen die Vorschriften zur Ladungssicherung. - Zehn Verstöße gegen die Straßenverkehrsordnung. - Drei Fahrern wurde die Weiterfahrt bis zur Behebung von Mängeln untersagt. - Acht weitere Verstöße gegen das Aufenthaltsgesetz, das Schwarzarbeitsgesetz, Meldeverpflichtungen und Ähnliches.

Das Ergebnis der Kontrollen und die hohe Beanstandungsquote verdeutlichen eindrucksvoll die Wichtigkeit solcher Aktionen zur Steigerung der Verkehrssicherheit im öffentlichen Verkehrsraum. Weitere Schwerpunktaktionen mit ähnlicher Zielrichtung sind bereits in Planung.

