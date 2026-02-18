PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Schwerpunktkontrollen im gewerblichen Güter- und Transportverkehr

Mannheim (ots)

Am Dienstag, den 17. Februar 2026, führte das Polizeipräsidium Mannheim in der Zeit zwischen 6:30 Uhr und 11:30 Uhr Schwerpunktkontrollen des gewerblichen Güter- und Transportverkehrs mit ganzheitlichem Ansatz durch. Die Kontrollen fanden im Stadtteil Rheinau, in der Ruhrorter Straße, in der Schwetzinger Landstraße sowie in der Rohrhofer Straße statt.

Unter der Federführung des Verkehrsdienstes Mannheim waren insgesamt zehn Beamtinnen und Beamte der Polizei im Einsatz. Unterstützt wurden die Beamten des Polizeipräsidiums Mannheim durch Kräfte der Wasserschutzpolizei Mannheim sowie zwei Mitarbeitende des Gewerbeaufsichtsamts der Stadt Mannheim. Die eingesetzten Spezialistinnen und Spezialisten der Polizei kontrollierten insgesamt 41 Fahrzeuge und deren Fahrer. Bei 33 Fahrer-/Fahrzeugkombinationen wurden 50 Beanstandungen festgestellt, was einer Quote von über 80 Prozent entspricht.

Zehn Fahrzeugführer hatten ihre Ruhezeiten bzw. die höchstzulässige tägliche Arbeitszeit nicht eingehalten.

Folgende weitere Feststellungen wurden bei den Kontrollen getroffen:

   - In fünf Fällen ergaben sich Verstöße im Zusammenhang mit dem 
     digitalen Kontrollgerät (fehlerhafte Bedienung, etc.).
   - Zwei Verstöße gegen das Arbeitszeitgesetz.
   - Fünf Verstöße gegen die Vorschriften zur Ladungssicherung.
   - Zehn Verstöße gegen die Straßenverkehrsordnung.
   - Drei Fahrern wurde die Weiterfahrt bis zur Behebung von Mängeln 
     untersagt.
   - Acht weitere Verstöße gegen das Aufenthaltsgesetz, das 
     Schwarzarbeitsgesetz, Meldeverpflichtungen und Ähnliches.

Das Ergebnis der Kontrollen und die hohe Beanstandungsquote verdeutlichen eindrucksvoll die Wichtigkeit solcher Aktionen zur Steigerung der Verkehrssicherheit im öffentlichen Verkehrsraum. Weitere Schwerpunktaktionen mit ähnlicher Zielrichtung sind bereits in Planung.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Michael Klump
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: MANNHEIM.PP.STS.OE@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Alle Meldungen Alle
  • 18.02.2026 – 11:44

    POL-MA: Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis: Wohnungseinbruch ohne Beute- Zeugenaufruf

    Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Am Dienstag, zwischen 07:00 Uhr und 15:20 Uhr, verschaffte sich eine bislang unbekannte Täterschaft zunächst Zutritt zum Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses in der Robert-Koch-Straße. Dort hebelten sie mit einem unbekannten Werkzeug eine Wohnungstür auf und gelangten so in das Innere ...

    mehr
  • 18.02.2026 – 11:06

    POL-MA: Mannheim: Mülltonnen in Brand gesetzt, Zeugenaufruf

    Mannheim (ots) - Am Dienstag setzte ein noch unbekannter Täter in der Pumpwerkstraße mindestens drei Mülltonnen in Brand und flüchtete. Ein aufmerksamer Zeuge bemerkte gegen 13:30 Uhr zwei brennende Mülltonnen sowie einen in Flammen stehenden Müllcontainer und verständigte die Polizei. Die Feuerwehr konnte die Brände schnell löschen, sodass sich das Feuer nicht ausbreitete. An einem weiteren Müllcontainer ...

    mehr
  • 18.02.2026 – 10:24

    POL-MA: Mannheim: Unbekannte brechen in Kiosk ein - Zeugenaufruf

    Mannheim (ots) - Zwischen Montag, 19 Uhr, und Dienstag, 07 Uhr, drang eine bislang unbekannte Täterschaft in einen Kiosk in der Straße Am Steingarten ein und entwendete hieraus neben einem niedrigen dreistelligen Bargeldbetrag außerdem mehrere Tabakwaren in noch unbekannter Menge. Im Anschluss daran flüchteten die Eindringlinge in unbekannte Richtung. Das ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren