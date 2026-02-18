Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis: Wohnungseinbruch ohne Beute- Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Dienstag, zwischen 07:00 Uhr und 15:20 Uhr, verschaffte sich eine bislang unbekannte Täterschaft zunächst Zutritt zum Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses in der Robert-Koch-Straße. Dort hebelten sie mit einem unbekannten Werkzeug eine Wohnungstür auf und gelangten so in das Innere der Wohnung. Nachdem die Unbekannten das Schlafzimmer durchwühlt hatten, flüchteten sie letztlich ohne Beute in unbekannte Richtung. Täterhinweise sind bislang nicht bekannt.

Personen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich unter 0621 / 174 4444 an das Hinweistelefon der Kriminalpolizei zu wenden.

So können Sie Ihr Zuhause vor einem Einbruch schützen: - Wenn Sie Ihr Haus verlassen - auch nur für kurze Zeit - schließen Sie unbedingt Ihre Haustür ab.

- Verschließen Sie immer Fenster, Balkon- und Terrassentüren. Denken Sie daran: Gekippte Fenster sind offene Fenster.

- Verstecken Sie Ihren Schlüssel niemals draußen. Einbrecher finden jedes Versteck.

- Wenn Sie Ihren Schlüssel verlieren, wechseln Sie den Schließzylinder aus.

- Achten Sie auf Fremde in Ihrer Wohnanlage oder auf dem Nachbargrundstück.

- Informieren Sie bei verdächtigen Beobachtungen sofort die Polizei.

- Geben Sie keine Hinweise auf Ihre Abwesenheit, wie z. B. in sozialen Netzwerken oder auf Ihrem Anrufbeantworter.

Zusätzlich empfiehlt die Polizei eine mechanische Sicherung aller Fenster und Türen, damit ungebetene Gäste erst gar nicht hineinkommen. Ergänzende Sicherheit bietet zum Beispiel eine Einbruch- und Überfall-Meldeanlage. Damit werden Einbruchsversuche automatisch gemeldet und man kann den Alarm bei Gefahr auch selbst auslösen. Mehr Tipps zur Einbruchsicherung Ihres Zuhauses erhalten Sie auch unter www.k-einbruch.de, der Website der polizeilichen Einbruchschutzkampagne K-EINBRUCH.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell