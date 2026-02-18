Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Polizei fasst Einbrecher nach Verfolgung

Mannheim (ots)

Ein 18-jährigerTatverdächtiger verschaffte sich am Mittwochmorgen gegen 04:20 Uhr über eine Seitentür gewaltsam Zutritt zu einer Gaststätte in der Alphornstraße. Hierbei löste er einen Einbruchsalarm aus. Das vom Gaststättenbetreiber beauftragte Sicherheitsunternehmen verständigte umgehend die Polizei. Als die Einsatzkräfte der Polizei kurze Zeit später den Tatort erreichten, kam der 18-Jährige gerade aus dem Anwesen gerannt und flüchtete beim Erblicken der Polizei sofort in Richtung Langstraße. Auf seiner Flucht überstieg er mehrere Zäune, bevor er schließlich in der Zehntstraße von den Polizeibeamten vorläufig festgenommen werden konnte. Bei ihm wurden mutmaßliches Einbruchswerkzeug sowie Maskierungsmittel und eine Taschenlampe aufgefunden. In Ermangelung von Haftgründen wurde der Festgenommene nach Abschluss der strafprozessualen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt. Der genaue Ablauf der Tat und die Hintergründe sind Gegenstand der weiteren Ermittlungen, die vom Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt geführt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell