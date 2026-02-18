PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Fahrzeug gerät in Gegenverkehr - Frontalzusammenstoß verhindert - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

Am Montagnachmittag gegen 16:00 Uhr war ein 44-Jähriger in einen weißen Mercedes-Benz-Transporter in der Dudenstraße in Richtung Käfertaler Straße unterwegs. Nach derzeitigen Erkenntnissen geriet der Fahrer aufgrund einsetzenden Sekundenschlafs auf die Gegenspur. Hier fuhr zur selben Zeit ein 41-Jähriger zusammen mit drei Kindern in seinem VW-Polo. Durch lautes Hupen machte der Fahrer auf sich und einen möglichen bevorstehenden Frontalzusammenstoß aufmerksam und wich gleichzeitig nach rechts aus. Vermutlich durch das Hupen aufgeschreckt, lenkte der 44-Jährige sein Fahrzeug zurück auf seine Fahrspur. Der 41-Jährige stellte den Fahrer des Transporters an der nächsten Kreuzung zur Rede und verständigte dort die Polizei.

Das Polizeirevier Mannheim Neckarstadt hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung aufgenommen. Personen, die zur genannten Zeit im Bereich der Dudenstraße unterwegs waren und sachverhaltsrelevante Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich unter 0621 / 3301-0 beim Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt zu melden.

