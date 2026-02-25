PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: 28-Jähriger flieht vor Polizei

Kaiserslautern (ots)

Eine Verfolgungsfahrt hat es am Dienstagnachmittag in der Innenstadt gegeben. Ein 28-jähriger Autofahrer versuchte so, einer Verkehrskontrolle der Polizei zu entgehen. Die Beamten wurden durch die Fahrweise auf den Mann aufmerksam. Er war dabei, auf einem Supermarktparkplatz in der Nähe des Barbarossarings, zu parken. Als er den Streifenwagen bemerkte, wendete der Autofahrer ruckartig und fuhr in Richtung August-Hermann-Straße. Bei seinem Fluchtversuch beschleunigte der 28-Jährige unter anderem in einer Spielstraße auf etwa 50 Kilometer pro Stunde, gefährdete an einer Tankstelle Fußgänger und andere Verkehrsteilnehmer. In der Mannheimer Straße kam es letztlich zu einer Kollision zwischen dem Streifenwagen und dem VW Polo des Flüchtigen, als dieser das Polizeifahrzeug beim Spurwechsel seitlich streifte. Dabei verlor er die Kontrolle und stieß mit seinem Auto gegen einen Laternenmast. Bei der anschließenden Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Mann keinen gültigen Führerschein besitzt. Ein Alkoholtest vor Ort ergab zudem einen Wert von 1,09 Promille bei dem 28-Jährigen.

An den Fahrzeugen und der Straßenlaterne entstand ein Sachschaden von mehreren Tausend Euro. Alle Beteiligten blieben indessen unverletzt. Auf den Mann kommen unter anderem Anzeigen wegen Fahrens ohne gültige Fahrerlaubnis und Fahrens unter Alkoholeinfluss zu. |laa

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

