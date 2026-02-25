PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Handschuhe gestohlen und geflüchtet

Kaiserslautern (ots)

Zwei Männer, 38 und 51 Jahre, werden verdächtigt, am Dienstagnachmittag in einem Geschäft in der Zollamtstraße Handschuhe gestohlen zu haben. Sie nahmen diese demnach aus einer Auslage vor dem Laden und flüchteten. Eine Zeugin informierte daraufhin die Polizei. Aufgrund der Personenbeschreibung konnten die Verdächtigen von den Beamten in der Nähe eines Supermarktes angetroffen werden. Das Diebesgut wurde neben den beiden unter einem Auto gefunden. Der 38- und der 51-Jährige erhielten einen Platzverweis und müssen mit einer Strafanzeige wegen Ladendiebstahl rechnen. |laa

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

