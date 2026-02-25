Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: 49-Jähriger randaliert in Buchladen

Kaiserslautern (ots)

In einer Buchhandlung in der Kerststraße ist am Dienstagnachmittag der Fahrstuhl stecken geblieben. Grund dafür war ein Mann, der nach Angaben des Personals zunächst im Geschäft herumschrie, andere störte und dann im Fahrstuhl so hüpfte, dass dieser nicht mehr funktionierte. Ein Facharbeiter der zuständigen Aufzugfirma half dem 49-Jährigen und befreite ihn. Zudem wurde die Polizei hinzugezogen. Dabei wurde klar, dass der Mann bereits in der vergangenen Woche aufgefallen sei, aber noch kein Hausverbot hat. Das wurde nun unbefristet erteilt. Der 49-Jährige erhielt noch einen Platzverweis, dem er nachkam.|laa

