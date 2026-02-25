PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: 49-Jähriger randaliert in Buchladen

Kaiserslautern (ots)

In einer Buchhandlung in der Kerststraße ist am Dienstagnachmittag der Fahrstuhl stecken geblieben. Grund dafür war ein Mann, der nach Angaben des Personals zunächst im Geschäft herumschrie, andere störte und dann im Fahrstuhl so hüpfte, dass dieser nicht mehr funktionierte. Ein Facharbeiter der zuständigen Aufzugfirma half dem 49-Jährigen und befreite ihn. Zudem wurde die Polizei hinzugezogen. Dabei wurde klar, dass der Mann bereits in der vergangenen Woche aufgefallen sei, aber noch kein Hausverbot hat. Das wurde nun unbefristet erteilt. Der 49-Jährige erhielt noch einen Platzverweis, dem er nachkam.|laa

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizeidirektion Kaiserslautern
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Kaiserslautern
Alle Meldungen Alle
  • 25.02.2026 – 12:52

    POL-PDKL: Ehepaar beim Diebstahl erwischt

    Kaiserslautern (ots) - Ein Ladendetektiv hat ein Paar dabei erwischt, wie sie einen Teil ihres Einkaufes in den Jackentaschen versteckt haben. Die Eheleute waren am Dienstagmittag in der Merkurstraße in einem Supermarkt und wollten offenkundig nicht alle Waren zahlen. Der 77-Jährige hatte sich diverse Artikel aus einem Regal genommen und in seiner Kleidung versteckt. Gemeinsam mit seiner Frau ging er zur Kasse und ...

    mehr
  • 25.02.2026 – 12:45

    POL-PDKL: Einbruch in leerstehendes Wohnhaus

    Mackenbach (Kreis Kaiserslautern) (ots) - Zwischen Samstag- und Dienstagmorgen brachen Unbekannte in ein unbewohntes Haus in der Miesenbacher Straße ein. Da sich in dem Haus, das bereits seit einigen Jahren leer steht, keine Wertgegenstände befanden, machten die Einbrecher sich ohne Beute davon. Ein Sachschaden entstand durch das Eindringen glücklicherweise nicht. Die Polizei hat Ermittlungen wegen des Verdachts eines ...

    mehr
  • 24.02.2026 – 13:31

    POL-PDKL: Achtung, Wildwechsel! Unfallgefahr!

    Kaiserslautern (ots) - Wildwechsel tritt das ganze Jahr über, aber vor allem in den Übergangszeiten zwischen den Jahreszeiten auf, wenn Wildtiere ihre Lebensräume wechseln oder auf Nahrungssuche gehen. Verkehrsteilnehmer sollten daher in den nächsten Wochen mit erhöhter Aufmerksamkeit unterwegs sein. Am Montagabend kam es auf der Bundesstraße 270 zwischen Hohenecken und Schopp zu einem Wildunfall. Ein Autofahrer ...

    mehr
