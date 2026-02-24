PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Achtung, Wildwechsel! Unfallgefahr!

Kaiserslautern (ots)

Wildwechsel tritt das ganze Jahr über, aber vor allem in den Übergangszeiten zwischen den Jahreszeiten auf, wenn Wildtiere ihre Lebensräume wechseln oder auf Nahrungssuche gehen. Verkehrsteilnehmer sollten daher in den nächsten Wochen mit erhöhter Aufmerksamkeit unterwegs sein.

Am Montagabend kam es auf der Bundesstraße 270 zwischen Hohenecken und Schopp zu einem Wildunfall. Ein Autofahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und kollidierte mit einem Reh. Das Tier starb. Am Pkw entstand Sachschaden. |erf

Unsere Tipps ...

1. Besondere Vorsicht in Wildwechselgebieten

   - Achten Sie auf Wildwechsel-Schilder an Straßenrändern.
   - Reduzieren Sie die Geschwindigkeit in diesen Bereichen, vor 
     allem in der Dämmerung und nachts.

2. Aufmerksam fahren

   - Schauen Sie besonders aufmerksam an Waldrändern, Feldern und 
     Wiesen entlang der Straße.
   - Nutzen Sie den Fernlichtscheinwerfer, wenn keine Fahrzeuge im 
     Gegenverkehr unterwegs sind, um Wild frühzeitig zu erkennen.

3. Bei Wildsichtung richtig reagieren

   - Bremsen Sie kontrolliert ab, ohne plötzlich zu lenken - 
     Ausweichmanöver können schlimmere Unfälle verursachen.
   - Wenn ein Tier die Straße überquert, rechnen Sie damit, dass 
     weitere folgen können (Wild läuft oft in Gruppen).

4. Nach Wildunfällen richtig handeln

   - Sofort anhalten und Warnblinkanlage einschalten.
   - Unfallstelle sichern (Warndreieck aufstellen).
   - Polizei und gegebenenfalls Jagdbehörde informieren.
   - Verletzte Tiere nicht anfassen oder bewegen - das kann 
     gefährlich sein.

5. Vermeiden Sie Ablenkung

   - Handy und andere Ablenkungen sind gefährlich - immer!

6. Vorausschauende Fahrweise

   - Sanftes, vorausschauendes Fahren erhöht die Reaktionszeit, auch 
     bei Wildwechsel.

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

