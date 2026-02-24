Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Wer hat den BMW gestreift?

Kaiserslautern (ots)

Die Polizei ermittelt wegen Fahrerflucht und bittet um Hinweise zu einem Unfall. Ein Unbekannter streifte mit seinem Fahrzeug im nördlichen Stadtgebiet ein parkendes Auto. Der Unfall ereignete sich zwischen Donnerstagmorgen (19.02.2026) und Montag, 15 Uhr, in der Esperantostraße. Ohne sich um den Schaden zu kümmern beziehungsweise den Pflichten eines Unfallbeteiligten nachzukommen, fuhr der Verantwortliche weg. Jetzt bittet die Polizei um Hinweise: Wer hat den Unfall beobachtet? Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-14299 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell