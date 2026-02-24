PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Kaiserslautern mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Wer hat den BMW gestreift?

Kaiserslautern (ots)

Die Polizei ermittelt wegen Fahrerflucht und bittet um Hinweise zu einem Unfall. Ein Unbekannter streifte mit seinem Fahrzeug im nördlichen Stadtgebiet ein parkendes Auto. Der Unfall ereignete sich zwischen Donnerstagmorgen (19.02.2026) und Montag, 15 Uhr, in der Esperantostraße. Ohne sich um den Schaden zu kümmern beziehungsweise den Pflichten eines Unfallbeteiligten nachzukommen, fuhr der Verantwortliche weg. Jetzt bittet die Polizei um Hinweise: Wer hat den Unfall beobachtet? Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-14299 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Kaiserslautern mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Kaiserslautern
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Kaiserslautern
Alle Meldungen Alle
  • 24.02.2026 – 13:19

    POL-PDKL: Rotlicht missachtet - Autofahrerin verletzt

    Kaiserslautern (ots) - Auf der Kreuzung Maxstraße / Burgstraße kam es am Montag zu einem Unfall. Eine Person wurde verletzt. Nach aktuellen Erkenntnissen missachtete kurz vor 12 Uhr eine 29-jährige Autofahrerin das Rotlicht einer Ampel. Sie war auf der Maxstraße in Richtung Lauterstraße unterwegs, als sie im Kreuzungsbereich vor dem Gymnasium in der Burgstraße mit dem Wagen einer 67-Jährigen kollidierte. Die ...

    mehr
  • 24.02.2026 – 13:18

    POL-PDKL: Scheibe eingeschlagen - Wer kann Hinweise zu dem Mann geben?

    Kaiserslautern (ots) - Am späten Montagabend hat ein unbekannter Mann eine Scheibe einer Gaststätte in der Richard-Wagner-Straße mit der Faust eingeschlagen. Ein Zeuge beobachtete das Geschehen gegen 22:30 Uhr, und wie der Täter in Richtung des Hauptbahnhofs flüchtete. Trotz sofort eingeleiteter Fahndung durch die Polizei konnte der Verdächtige bisher nicht ...

    mehr
  • 24.02.2026 – 13:18

    POL-PDKL: Ladendiebstahl lohnt sich nicht

    Kaiserslautern (ots) - Ladendiebstähle haben am Montag die Polizei im Stadtgebiet beschäftigt. Am Vormittag meldete eine Mitarbeiterin eines Drogeriegeschäfts in der Fackelstraße der Polizei einen mutmaßlichen Diebstahl und Hausfriedensbruch. Die Verdächtige, eine 22-jährige Frau, wurde von der Zeugin wiedererkannt, weil sie in der Drogerie wegen eines Diebstahls bereits Hausverbot hatte. Diesmal hatte die Frau ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren