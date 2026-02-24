Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Rotlicht missachtet - Autofahrerin verletzt

Kaiserslautern (ots)

Auf der Kreuzung Maxstraße / Burgstraße kam es am Montag zu einem Unfall. Eine Person wurde verletzt.

Nach aktuellen Erkenntnissen missachtete kurz vor 12 Uhr eine 29-jährige Autofahrerin das Rotlicht einer Ampel. Sie war auf der Maxstraße in Richtung Lauterstraße unterwegs, als sie im Kreuzungsbereich vor dem Gymnasium in der Burgstraße mit dem Wagen einer 67-Jährigen kollidierte. Die Unfallverursacherin wurde leicht verletzt. Sanitäter kümmerten sich um die medizinische Versorgung der Frau. Die Polizei nahm den Unfall auf. Bis die Unfallwagen abgeschleppt waren, regelten die Beamten den Verkehr. |erf

