Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Einsatzkräfte führen Kontrollen durch

Kaiserslautern (ots)

Weil es leider immer wieder Fahrzeughalter gibt, die ihre Autos unverschlossen abstellen und dann Opfer von Dieben werden, haben Polizeibeamte am Montagabend in verschiedenen Parkhäusern im Stadtgebiet gezielt nach solchen Wagen gesucht. Insgesamt entdeckten die Einsatzkräfte in drei Einrichtungen sechs unverschlossene Pkw und konnten die Halter entsprechend benachrichtigen. Auch in den Gebieten rund um Enkenbach-Alsenborn, Sembach und Neuhemsbach schauten die Polizisten genauer hin und führten diverse Fahrzeug- und Personenkontrollen durch.

Darüber hinaus richteten die Beamten in Kaiserslautern in der Mainzer Straße eine Kontrollstelle ein und nahmen den stadtauswärts fließenden Verkehr ins Visier. Im Fokus standen dabei insbesondere Mängel an der Fahrzeugbeleuchtung sowie Fahrer unter Alkohol- und Drogeneinfluss. Insgesamt 36 Fahrzeuge wurden dabei überprüft; sechs Autofahrer erhielten kostenpflichtige Verwarnungen, fünfmal musste ein Mängelbericht ausgestellt werden.

Gegen 23.40 Uhr fiel bei den Kontrollen ein Autofahrer auf, weil im Innenraum seines Fahrzeugs mehrere geöffnete Flaschen alkoholischer Getränke festgestellt wurden. Ein Atemalkoholtest zeigte zwar 0 Promille an, allerdings verrieten diverse Auffälligkeiten im Verhalten des 35-Jährigen sowie ein deutlicher Cannabisgeruch, dass der Fahrer offensichtlich Rauschmittel konsumiert hatte. Weil er einen Urintest verweigerte, wurde der Mann mit zur Dienststelle genommen und musste sich eine Blutprobe entnehmen lassen.

Eine Überprüfung seiner Personalien ergab, dass eine Fahrerlaubnis-Sperre eingetragen wurde - der 35-Jährige hätte den Wagen also nicht fahren dürfen. Gegen den Mann wird deshalb wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie Fahrens unter Drogeneinfluss ermittelt. Wie er in den Besitz eines Führerscheins kam, muss noch geklärt werden.

Bereits am Montagvormittag waren Polizeibeamte während einer Streifenfahrt am Kaiserbergring auf einen VW Golf aufmerksam geworden, der teilweise verändert wurde. Allerdings hatte der Halter beim Austausch der Rückleuchten nicht darauf geachtet, dass die Zubehörleuchten auch entsprechende Rückstrahler benötigen - diese fehlten. Die Zulassungsbehörde und die Bußgeldstelle wurden entsprechend informiert. Der Fahrzeugbesitzer muss mit einer Ordnungswidrigkeitsanzeige rechnen. |cri

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell