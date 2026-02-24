Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Zeugen beobachten Unfallflucht

Kaiserslautern (ots)

Eine Unfallflucht ist der Polizeiinspektion 1 am Montagvormittag aus der Straße "An der Emilsruhe" gemeldet worden. Zeugen beobachteten gegen 11 Uhr das Wendemanöver eines Mercedes Vito auf der Fahrbahn und konnten dabei sehen, wie der Wagen gegen einen geparkten Mazda stieß. Allerdings machte sich der Fahrer aus dem Staub, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern.

Der Halter konnte dank der Zeugenhinweise bereits ermittelt werden. Ob es sich auch um den verantwortlichen Fahrer handelt, wird noch geprüft. Auf den Verursacher kommt auf jeden Fall eine Strafanzeige zu. |cri

