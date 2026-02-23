PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Kaiserslautern mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Mit Hammer bedroht

Kaiserslautern (ots)

Weil er einen anderen Mann mit einem Hammer bedroht hat, ermittelt die Polizei gegen einen 53-Jährigen aus dem Stadtgebiet. Den derzeitigen Erkenntnissen zufolge hielten sich Täter und Opfer am späten Samstagabend zunächst gemeinsam am Fackelbrunnen auf und gerieten gegen 23 Uhr aus noch ungeklärten Gründen in Streit. Im Verlauf der Auseinandersetzung soll der 53-Jährige einen Hammer ergriffen und damit bedrohlich auf den 36 Jahre alten Mann zugelaufen sein, wobei er auch Drohungen ausgesprochen habe.

Zwischenzeitlich alarmierte Polizeikräfte konnten den Täter zu Boden bringen und fixieren. Er wurde in Gewahrsam genommen. Auf den Mann kommt nun ein Strafverfahren zu. |cri

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Kaiserslautern mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Kaiserslautern
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Kaiserslautern
Alle Meldungen Alle
  • 23.02.2026 – 13:11

    POL-PDKL: Ungebetene Besucher

    Schwedelbach (Kreis Kaiserslautern) (ots) - Die Rettungswache hatte am Samstagabend ungebetene Besucher. Mitarbeiter wurden gegen 20.20 Uhr darauf aufmerksam, dass mindestens eine unbefugte Person die Fahrzeughalle betreten und in die abgestellten Rettungswagen eingedrungen war. Ersten Überprüfungen zufolge, schauten die Eindringlinge in die installierten Medizinschränke - gestohlen wurde aber nach den derzeitigen Erkenntnissen nichts. Hinweise auf die Personen gibt es ...

    mehr
  • 23.02.2026 – 13:09

    POL-PDKL: Polizei sucht nach Hinweisen- 38-Jähriger mit Platzwunde aufgefunden

    Kaiserslautern (ots) - Ein Mann lag am Sonntagmorgen bewusstlos vor einem Buchladen in der Kerststraße, was eine Passantin bemerkte und die Polizei informierte. Der 38-Jährige könnte Opfer einer gefährlichen Körperverletzung sein. Die Beamten brachten den offensichtlich alkoholisierten Mann ins Westpfalzklinikum, da er eine blutende Wunde am Kopf hatte. Dort ...

    mehr
  • 23.02.2026 – 12:59

    POL-PDKL: Hausfriedensbruch

    Kaiserslautern (ots) - Am Sonntagnachmittag verschaffte sich ein Unbekannter Zutritt zu einem Betriebsgelände in der Straße "Hölzengraben". Ein Zeuge konnte beobachten, wie der Unbefugte das Grundstück betrat und sich umsah. Noch vor Eintreffen der Polizei stellte er den Eindringling, woraufhin dieser sich zu Fuß davon machte. Die Ermittlungen ergaben, dass der Mann nicht zum ersten Mal dort war. Bereits am Freitag hatte er sich während der Öffnungszeiten in ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren