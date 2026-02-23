Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Mit Hammer bedroht

Kaiserslautern (ots)

Weil er einen anderen Mann mit einem Hammer bedroht hat, ermittelt die Polizei gegen einen 53-Jährigen aus dem Stadtgebiet. Den derzeitigen Erkenntnissen zufolge hielten sich Täter und Opfer am späten Samstagabend zunächst gemeinsam am Fackelbrunnen auf und gerieten gegen 23 Uhr aus noch ungeklärten Gründen in Streit. Im Verlauf der Auseinandersetzung soll der 53-Jährige einen Hammer ergriffen und damit bedrohlich auf den 36 Jahre alten Mann zugelaufen sein, wobei er auch Drohungen ausgesprochen habe.

Zwischenzeitlich alarmierte Polizeikräfte konnten den Täter zu Boden bringen und fixieren. Er wurde in Gewahrsam genommen. Auf den Mann kommt nun ein Strafverfahren zu. |cri

