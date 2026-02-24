Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: 15-Jährige attackiert eigene Mutter

Kaiserslautern (ots)

Wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung ermittelt die Polizei gegen eine Jugendliche aus dem Stadtgebiet. Die amtsbekannte 15-Jährige war am Montagnachmittag in der Innenstadt mit ihrer Mutter in Streit geraten, schlug nach ihr und beschädigte auch ihr Fahrzeug. Die eingesetzten Polizeibeamten nahmen den Sachverhalt auf, leiteten ein Strafverfahren ein und brachten das Mädchen anschließend zu ihrem Vater.

Hintergrund der Auseinandersetzung war nach den derzeitigen Erkenntnissen, dass es am gleichen Tag bereits polizeiliche Maßnahmen gegen die Jugendliche wegen früherer Vorfälle gegeben hatte. Die weiteren Ermittlungen laufen. |cri

