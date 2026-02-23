PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Kaiserslautern mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Polizei sucht nach Hinweisen- 38-Jähriger mit Platzwunde aufgefunden

Kaiserslautern (ots)

Ein Mann lag am Sonntagmorgen bewusstlos vor einem Buchladen in der Kerststraße, was eine Passantin bemerkte und die Polizei informierte. Der 38-Jährige könnte Opfer einer gefährlichen Körperverletzung sein. Die Beamten brachten den offensichtlich alkoholisierten Mann ins Westpfalzklinikum, da er eine blutende Wunde am Kopf hatte. Dort angekommen wehrte sich der Verletzte gegen die Behandlung und ergriff die Flucht. Die Polizisten trafen ihn zu Hause an und nahmen ihn aufgrund seines Gesundheitszustands vorsorglich in Schutzgewahrsam. Im Krankenhaus wurde er untersucht und weiter behandelt. Hier stellten sich die Verletzungen als schwerwiegender heraus, als zunächst angenommen. Auf Nachfragen zum Geschehen machte der Mann unterschiedliche Angaben. Die Polizei sucht daher nach Zeugen, die Hinweise geben können. Diese werden unter Telefon 0631 369-14199 entgegengenommen. Die Ermittlungen dauern an. |laa

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Kaiserslautern mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Kaiserslautern
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Kaiserslautern
Alle Meldungen Alle
  • 23.02.2026 – 12:59

    POL-PDKL: Hausfriedensbruch

    Kaiserslautern (ots) - Am Sonntagnachmittag verschaffte sich ein Unbekannter Zutritt zu einem Betriebsgelände in der Straße "Hölzengraben". Ein Zeuge konnte beobachten, wie der Unbefugte das Grundstück betrat und sich umsah. Noch vor Eintreffen der Polizei stellte er den Eindringling, woraufhin dieser sich zu Fuß davon machte. Die Ermittlungen ergaben, dass der Mann nicht zum ersten Mal dort war. Bereits am Freitag hatte er sich während der Öffnungszeiten in ...

    mehr
  • 22.02.2026 – 11:05

    POL-PDKL: Ladendieb mit Haftbefehl festgenommen

    Kaiserslautern (ots) - Am Samstagmittag wurden zwei Männer in einem Lebensmittelgeschäft in der Zollamtstraße vom Personal beim Ladendiebstahl ertappt. Im Rahmen der polizeilichen Ermittlungen stellte sich heraus, dass gegen den 47-jährigen Beschuldigten ein Haftbefehl vorlag, der nur durch die Zahlung eines vierstelligen Betrages hätte abgewendet werden können. Da der Verdächtige jedoch nicht in der Lage war, den ...

    mehr
  • 21.02.2026 – 10:08

    POL-PDKL: E-Scooter- und Autofahrer unter Einfluss berauschender Mittel unterwegs

    Kaiserslautern (ots) - Am Freitagabend kam es im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Westpfalz zu zwei Verkehrskontrollen, bei denen Fahrzeugführer unter Alkohol- beziehungsweise Betäubungsmitteleinfluss festgestellt wurden. Gegen 20:07 Uhr wurde ein 49-jähriger Mann, der mit seinem E-Scooter den Benzinoring befuhr, einer allgemeinen Verkehrskontrolle ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren