POL-PDKL: Polizei sucht nach Hinweisen- 38-Jähriger mit Platzwunde aufgefunden

Kaiserslautern (ots)

Ein Mann lag am Sonntagmorgen bewusstlos vor einem Buchladen in der Kerststraße, was eine Passantin bemerkte und die Polizei informierte. Der 38-Jährige könnte Opfer einer gefährlichen Körperverletzung sein. Die Beamten brachten den offensichtlich alkoholisierten Mann ins Westpfalzklinikum, da er eine blutende Wunde am Kopf hatte. Dort angekommen wehrte sich der Verletzte gegen die Behandlung und ergriff die Flucht. Die Polizisten trafen ihn zu Hause an und nahmen ihn aufgrund seines Gesundheitszustands vorsorglich in Schutzgewahrsam. Im Krankenhaus wurde er untersucht und weiter behandelt. Hier stellten sich die Verletzungen als schwerwiegender heraus, als zunächst angenommen. Auf Nachfragen zum Geschehen machte der Mann unterschiedliche Angaben. Die Polizei sucht daher nach Zeugen, die Hinweise geben können. Diese werden unter Telefon 0631 369-14199 entgegengenommen. Die Ermittlungen dauern an. |laa

