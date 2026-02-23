Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Ungebetene Besucher

Schwedelbach (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Die Rettungswache hatte am Samstagabend ungebetene Besucher. Mitarbeiter wurden gegen 20.20 Uhr darauf aufmerksam, dass mindestens eine unbefugte Person die Fahrzeughalle betreten und in die abgestellten Rettungswagen eingedrungen war. Ersten Überprüfungen zufolge, schauten die Eindringlinge in die installierten Medizinschränke - gestohlen wurde aber nach den derzeitigen Erkenntnissen nichts.

Hinweise auf die Personen gibt es bislang nicht. Den Mitarbeitern fiel lediglich ein Kleinwagen auf, der vor der Wache abgestellt war und sich in Richtung Hauptstraße entfernte. Eine nähere Beschreibung des Fahrzeugs war jedoch nicht möglich.

Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts des Hausfriedensbruchs sowie des versuchten Diebstahls. Zeugen, die zur fraglichen Zeit etwas beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-14299 bei der Polizeiinspektion 2 zu melden. |cri

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell