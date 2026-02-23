PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Ungebetene Besucher

Schwedelbach (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Die Rettungswache hatte am Samstagabend ungebetene Besucher. Mitarbeiter wurden gegen 20.20 Uhr darauf aufmerksam, dass mindestens eine unbefugte Person die Fahrzeughalle betreten und in die abgestellten Rettungswagen eingedrungen war. Ersten Überprüfungen zufolge, schauten die Eindringlinge in die installierten Medizinschränke - gestohlen wurde aber nach den derzeitigen Erkenntnissen nichts.

Hinweise auf die Personen gibt es bislang nicht. Den Mitarbeitern fiel lediglich ein Kleinwagen auf, der vor der Wache abgestellt war und sich in Richtung Hauptstraße entfernte. Eine nähere Beschreibung des Fahrzeugs war jedoch nicht möglich.

Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts des Hausfriedensbruchs sowie des versuchten Diebstahls. Zeugen, die zur fraglichen Zeit etwas beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-14299 bei der Polizeiinspektion 2 zu melden. |cri

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

  • 23.02.2026 – 13:09

    POL-PDKL: Polizei sucht nach Hinweisen- 38-Jähriger mit Platzwunde aufgefunden

    Kaiserslautern (ots) - Ein Mann lag am Sonntagmorgen bewusstlos vor einem Buchladen in der Kerststraße, was eine Passantin bemerkte und die Polizei informierte. Der 38-Jährige könnte Opfer einer gefährlichen Körperverletzung sein. Die Beamten brachten den offensichtlich alkoholisierten Mann ins Westpfalzklinikum, da er eine blutende Wunde am Kopf hatte. Dort ...

    mehr
  • 23.02.2026 – 12:59

    POL-PDKL: Hausfriedensbruch

    Kaiserslautern (ots) - Am Sonntagnachmittag verschaffte sich ein Unbekannter Zutritt zu einem Betriebsgelände in der Straße "Hölzengraben". Ein Zeuge konnte beobachten, wie der Unbefugte das Grundstück betrat und sich umsah. Noch vor Eintreffen der Polizei stellte er den Eindringling, woraufhin dieser sich zu Fuß davon machte. Die Ermittlungen ergaben, dass der Mann nicht zum ersten Mal dort war. Bereits am Freitag hatte er sich während der Öffnungszeiten in ...

    mehr
  • 22.02.2026 – 11:05

    POL-PDKL: Ladendieb mit Haftbefehl festgenommen

    Kaiserslautern (ots) - Am Samstagmittag wurden zwei Männer in einem Lebensmittelgeschäft in der Zollamtstraße vom Personal beim Ladendiebstahl ertappt. Im Rahmen der polizeilichen Ermittlungen stellte sich heraus, dass gegen den 47-jährigen Beschuldigten ein Haftbefehl vorlag, der nur durch die Zahlung eines vierstelligen Betrages hätte abgewendet werden können. Da der Verdächtige jedoch nicht in der Lage war, den ...

    mehr
