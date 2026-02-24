PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Schüler streiten sich

Kaiserslautern (ots)

In der Martin-Luther-Straße sind sich am Montagmittag zwei Jugendliche in die Haare geraten und haben sich gegenseitig verletzt. Den bisherigen Ermittlungen zufolge kam es kurz nach 12 Uhr aus noch ungeklärten Gründen zwischen den beiden 16 und 17 Jahre alten Schülern zu der Auseinandersetzung, die in einer wechselseitigen Körperverletzung endete.

Während der 17-Jährige Verletzungen an den Knien davontrug, klagte der 16-Jährige über Schmerzen im Handgelenk. Darüber hinaus wurden eine Uhr und ein Handy während des Handgemenges beschädigt.

Zeugen, die den Streit mitbekommen haben und die Abläufe schildern können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-14199 bei der Polizeiinspektion 1 oder unter der Durchwahl -14023 beim Haus des Jugendrechts zu melden. |cri

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

