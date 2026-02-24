Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Scheibe eingeschlagen - Wer kann Hinweise zu dem Mann geben?

Kaiserslautern (ots)

Am späten Montagabend hat ein unbekannter Mann eine Scheibe einer Gaststätte in der Richard-Wagner-Straße mit der Faust eingeschlagen. Ein Zeuge beobachtete das Geschehen gegen 22:30 Uhr, und wie der Täter in Richtung des Hauptbahnhofs flüchtete. Trotz sofort eingeleiteter Fahndung durch die Polizei konnte der Verdächtige bisher nicht ermittelt werden.

Die Beamten bitten daher um Hinweise - wer erkennt die Person: Der Mann könnte etwa 30 Jahre alt sein. Er hat eine athletische Figur und ist circa 1,90 Meter groß. Der Verdächtige hat schwarze Haare und einen Vollbart. Zum Zeitpunkt der Tat trug er eine tarnfarbene Basecap, eine braune Jacke sowie eine grüne Cargohose. Zudem führte er einen Rucksack in Tarnfarbenmuster mit sich.

Hinweise zur Person nimmt die Polizei Kaiserslautern unter der Telefonnummer 0631 369-14299 entgegen. |erf

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell