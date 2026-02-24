Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Ladendiebstahl lohnt sich nicht

Kaiserslautern (ots)

Ladendiebstähle haben am Montag die Polizei im Stadtgebiet beschäftigt.

Am Vormittag meldete eine Mitarbeiterin eines Drogeriegeschäfts in der Fackelstraße der Polizei einen mutmaßlichen Diebstahl und Hausfriedensbruch. Die Verdächtige, eine 22-jährige Frau, wurde von der Zeugin wiedererkannt, weil sie in der Drogerie wegen eines Diebstahls bereits Hausverbot hatte. Diesmal hatte die Frau kein Diebesgut einstecken, wegen des Hausfriedensbruchs kommt dennoch eine Anzeige auf sie zu.

In einem Lebensmittelmarkt in der Fruchthallstraße fiel am Nachmittag ein 49-Jähriger auf. Er öffnete eine Packung Süßigkeiten und verzehrte einen Teil des Inhalts noch im Geschäft. Ein Detektiv beobachtete das Geschehen und stellte den Verdächtigen zur Rede. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren.

Am Abend hatte sich ein 41-Jähriger in einem Lebensmitteldiscounter am Fackelrondell "bedient". In seinem Rucksack hatte er Spirituosen verstaut. Offensichtlich ohne die Waren bezahlen zu wollen, passierte er den Kassenbereich. Eine Mitarbeiterin stoppte den Mann und informierte die Polizei. |erf

