Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Betrugsversuch in Beckhausen endet in vorläufiger Festnahme

Gelsenkirchen (ots)

Anzeigen wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Schienenverkehr, versuchten Betrugs, Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Urkundenfälschung sind neben einem Einsatz des Distanzelektroimpulsgerätes und zwei leichtverletzten Polizisten die Bilanz eines Einsatzes von Sonntag, 15. Februar 2026, in Beckhausen.

Ein 28-jähriger Bochumer beabsichtige, gegen 11.25 Uhr ein Smartphone bei einem privaten Verkauf an der Flurstraße zu erwerben. Vor Ort traf er auf einen 36-jährigen Gelsenkirchener, der ihm ein vermeintliches Smartphone zum Kauf anbot. Der 28-Jährige bekam im Verlauf des Gespräches Zweifel und alarmierte die Polizei.

Kurz nach dem Eintreffen der alarmierten Polizeibeamten versuchte der 36-Jährige zu Fuß zu flüchten. Er rannte dabei die Flurstraße in Richtung Horster Straße entlang und lief schließlich über die Bahngleise am Bahnhof Süd. Die eingesetzten Beamten nahmen die Verfolgung auf. Da der Flüchtende die Bahngleise über mehrere hundert Meter entlangrannte, musste ein Güterzug eine Vollbremsung einleiten, um eine Kollision zu verhindern.

Im Nahbereich der Gleise konnte der Gelsenkirchener gestellt werden. Die Flucht endete im Rahmen eines tätlichen Angriffes auf Vollstreckungsbeamte sowie einer anschließenden Widerstandshandlung gegen eine Fesselung. Das Distanzelektroimpulsgerät musste eingesetzt werden, um den noch immer anhaltenden Widerstand zu unterbinden. Bei der anschließenden Durchsuchung des Verdächtigen sowie seiner Wohnanschrift wurden mutmaßlich gefälschte Rechnungen sowie weitere Beweismittel sichergestellt. Der Gelsenkirchener wurde vorläufig festgenommen.

Die eingesetzten Beamten verletzten sich bei dem Einsatz leicht, blieben aber dienstfähig. Es wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet, die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell