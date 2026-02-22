Feuerwehr Solingen

FW-SG: Teileinsturz von Gebäude in der Innenstadt

Solingen (ots)

Am Sonntag um 14:06 Uhr wurde die Feuerwehr zu einem Teileinsturz eines Gebäudes auf der Clemens-Horn-Straße in Solingen alarmiert. In einer Hinterhofdurchfahrt war Putz von der Decke gestürzt und ein Absacken der Decke war bereits von außen feststellbar. Umgehend wurde der betroffene Gebäudeteil geräumt und ein Fachberater Statik des Technischen Hilfswerks sowie das Ordnungsamt hinzugezogen. Umfangreiche Kontrollen der statischen Gebäudestruktur konnten nicht ausschließen, dass weitere Gebäudeteile betroffen sind und dass es zu weiteren Einstürzen kommen kann. Folglich wurde das gesamte Gebäude geräumt. Die Bewohner kommen bei Angehörigen sowie über den sozialen Dienst der Stadt Solingen unter. Für die Dauer des Einsatzes wurde die Clemens-Horn-Straße gesperrt. Verletzt wurde niemand.

