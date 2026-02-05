Feuerwehr Solingen

FW-SG: Gartenhaus im Vollbrand

Solingen (ots)

Die Feuerwehr Solingen wurde um 3:15 Uhr zu einem Brand eines Gartenhauses nach Verlach alarmiert. Die erst eintreffende Feuerwache II aus Ohligs fordert weitere Kräfte nach, da es sich um einen Vollbrand des Gartenhauses handelte und für die Löschmaßnahmen eine Löschwasserversorgung aufgebaut werden musste. Es gelang der Feuerwache II die Brandausbreitung auf weitere kleine Anbauten und Nadelbäume zu verhindern. Die Polizei half dabei tatkräftig und konnte die Hühner des direkt angrenzenden Hühnerstalls rechtzeitig freilassen, während die Feuerwehr die Brandausbreitung mit der inzwischen eingetroffenen Löscheinheit 1 aus Ohligs verhinderte. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Die Wasserversorgung wurde im Pendelverkehr mit den Tanklöschfahrzeugen der Feuerwache I und der Löscheinheit 1 Ohligs sichergestellt. Die Löscheinheit 3 konnte von der Einsatzstelle abrücken und die verwaiste Feuerwache II besetzten. Die Löscheinheit 1 aus Ohligs übernahm im Anschluss die Nachlöscharbeiten. Das Gartenhaus brannte komplett nieder und ist somit ein Totalschaden. Die Polizei war zur Ermittlungen zur Brandursache vor Ort. Der Einsatz ist beendet.

Original-Content von: Feuerwehr Solingen, übermittelt durch news aktuell