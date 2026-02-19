Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Verkehrsunfallflucht in Lingen - Zeugen gesucht

Lingen (ots)

In der Zeit zwischen Dienstag, 17. Februar 2026, 21:00 Uhr und Donnerstag, 18. Februar 2026, 08:00 Uhr, ist es in der Brunnenstraße zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine bislang unbekannte Person mit einem Pkw die Brunnenstraße vermutlich aus Richtung Sternstraße kommend in Fahrtrichtung Strootstraße. Beim Vorbeifahren touchierte das Fahrzeug einen am rechten Fahrbahnrand ordnungsgemäß abgestellten grauen Audi A6. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend vom Unfallort, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Lingen unter der Telefonnummer 0591/870 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell