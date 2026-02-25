Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Einbruch in leerstehendes Wohnhaus

Mackenbach (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Zwischen Samstag- und Dienstagmorgen brachen Unbekannte in ein unbewohntes Haus in der Miesenbacher Straße ein.

Da sich in dem Haus, das bereits seit einigen Jahren leer steht, keine Wertgegenstände befanden, machten die Einbrecher sich ohne Beute davon. Ein Sachschaden entstand durch das Eindringen glücklicherweise nicht.

Die Polizei hat Ermittlungen wegen des Verdachts eines Einbruchdiebstahls aufgenommen. Sie sucht nun Zeugen, denen im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Ortsbereich aufgefallen sind. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Nummer 0631 369-13312 bei der Kriminalpolizei zu melden. |kle

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell