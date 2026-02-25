Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Ehepaar beim Diebstahl erwischt

Kaiserslautern (ots)

Ein Ladendetektiv hat ein Paar dabei erwischt, wie sie einen Teil ihres Einkaufes in den Jackentaschen versteckt haben. Die Eheleute waren am Dienstagmittag in der Merkurstraße in einem Supermarkt und wollten offenkundig nicht alle Waren zahlen. Der 77-Jährige hatte sich diverse Artikel aus einem Regal genommen und in seiner Kleidung versteckt. Gemeinsam mit seiner Frau ging er zur Kasse und bezahlte die restlichen Einkäufe. Der Ladendetektiv sprach die beiden an und informierte die Polizei. Weder der Mann noch die 73-Jährige verhielten sich bei der Befragung durch die Beamten einsichtig. Im Gegenteil: Der Dieb war der Meinung, mit seinem Handeln im Recht zu sein. Seine Frau erhielt einen Platzverweis, da sie die Polizeibeamten wiederholt bei ihrer Arbeit störte. Zudem beleidigte und bedrohte sie die Einsatzkräfte. Beide erhielten Hausverbot im Supermarkt und müssen sich wegen Ladendiebstahls verantworten. |laa

