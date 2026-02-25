PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Kaiserslautern mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Ehepaar beim Diebstahl erwischt

Kaiserslautern (ots)

Ein Ladendetektiv hat ein Paar dabei erwischt, wie sie einen Teil ihres Einkaufes in den Jackentaschen versteckt haben. Die Eheleute waren am Dienstagmittag in der Merkurstraße in einem Supermarkt und wollten offenkundig nicht alle Waren zahlen. Der 77-Jährige hatte sich diverse Artikel aus einem Regal genommen und in seiner Kleidung versteckt. Gemeinsam mit seiner Frau ging er zur Kasse und bezahlte die restlichen Einkäufe. Der Ladendetektiv sprach die beiden an und informierte die Polizei. Weder der Mann noch die 73-Jährige verhielten sich bei der Befragung durch die Beamten einsichtig. Im Gegenteil: Der Dieb war der Meinung, mit seinem Handeln im Recht zu sein. Seine Frau erhielt einen Platzverweis, da sie die Polizeibeamten wiederholt bei ihrer Arbeit störte. Zudem beleidigte und bedrohte sie die Einsatzkräfte. Beide erhielten Hausverbot im Supermarkt und müssen sich wegen Ladendiebstahls verantworten. |laa

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Kaiserslautern mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Kaiserslautern
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Kaiserslautern
Alle Meldungen Alle
  • 25.02.2026 – 12:45

    POL-PDKL: Einbruch in leerstehendes Wohnhaus

    Mackenbach (Kreis Kaiserslautern) (ots) - Zwischen Samstag- und Dienstagmorgen brachen Unbekannte in ein unbewohntes Haus in der Miesenbacher Straße ein. Da sich in dem Haus, das bereits seit einigen Jahren leer steht, keine Wertgegenstände befanden, machten die Einbrecher sich ohne Beute davon. Ein Sachschaden entstand durch das Eindringen glücklicherweise nicht. Die Polizei hat Ermittlungen wegen des Verdachts eines ...

    mehr
  • 24.02.2026 – 13:31

    POL-PDKL: Achtung, Wildwechsel! Unfallgefahr!

    Kaiserslautern (ots) - Wildwechsel tritt das ganze Jahr über, aber vor allem in den Übergangszeiten zwischen den Jahreszeiten auf, wenn Wildtiere ihre Lebensräume wechseln oder auf Nahrungssuche gehen. Verkehrsteilnehmer sollten daher in den nächsten Wochen mit erhöhter Aufmerksamkeit unterwegs sein. Am Montagabend kam es auf der Bundesstraße 270 zwischen Hohenecken und Schopp zu einem Wildunfall. Ein Autofahrer ...

    mehr
  • 24.02.2026 – 13:19

    POL-PDKL: Wer hat den BMW gestreift?

    Kaiserslautern (ots) - Die Polizei ermittelt wegen Fahrerflucht und bittet um Hinweise zu einem Unfall. Ein Unbekannter streifte mit seinem Fahrzeug im nördlichen Stadtgebiet ein parkendes Auto. Der Unfall ereignete sich zwischen Donnerstagmorgen (19.02.2026) und Montag, 15 Uhr, in der Esperantostraße. Ohne sich um den Schaden zu kümmern beziehungsweise den Pflichten eines Unfallbeteiligten nachzukommen, fuhr der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren