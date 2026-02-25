Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Berauschter E-Scooter-Fahrer unterwegs

Kaiserslautern (ots)

In der Pariser Straße ist einer Polizeistreife am Dienstagnachmittag ein 53-Jähriger mit seinem E-Scooter aufgefallen. Sie machte eine Verkehrskontrolle. Beim Gespräch stellten die Beamten bei dem Rollerfahrer Anzeichen von Betäubungsmitteleinfluss fest. Der Mann gab an, dass er an einem Entwöhnungsprogramm teilnimmt, und stimmte einem Drogentest in der Dienststelle zu. Dieser fiel positiv aus. Der 53-Jährige erklärte, dass er vor ein paar Tagen Cannabis genommen habe. Die Polizisten belehrten ihn daraufhin und leiteten ein Ordnungswidrigkeitsverfahren wegen Fahrens unter Drogeneinfluss ein. Dem 53-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen, anschließend durfte er die Dienststelle wieder verlassen. |laa

