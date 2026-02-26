Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Verkehrsunfall unter Drogen und ohne Führerschein

Kaiserslautern (ots)

Unter Drogeneinfluss und ohne im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis zu sein, hat am Mittwochnachmittag ein Autofahrer in der Maxstraße einen Unfall verursacht. Beim Spurwechsel kollidierte der 29-Jährige mit einem in gleicher Richtung fahrenden Pkw. Beide Fahrzeuge wurden beschädigt.

Während der Unfallaufnahme durch die Polizei stellte sich heraus, dass der Mann keinen Führerschein besitzt. Zudem deuteten körperliche Anzeichen auf den Konsum von Cannabis hin. Ein Drogenschnelltest bestätigte den Verdacht. Der 29-Jährige musste eine Blutprobe abgeben. Sie soll Aufschluss über seinen Drogenkonsum geben. Der Mann blickt nun einem Strafverfahren wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und der Gefährdung des Straßenverkehrs entgegen. Nach derzeitigen Erkenntnissen nutzte er den Unfallwagen unerlaubt, weshalb er sich auch dafür strafrechtlich verantworten muss. |erf

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell