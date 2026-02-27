PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Außenspiegel kollidieren - Unfallbeteiligter flüchtet

Kaiserslautern (ots)

Am Donnerstagmorgen um viertel vor sieben kam es auf der K9 kurz vor der Ortseinfahrt Gersweilerhof zu einer Verkehrsunfallflucht. Eine 47-jährige Frau war mit ihrem Opel von Kaiserslautern in Fahrtrichtung Gersweilerhof unterwegs, als ihr nach eigener Aussage in einer Rechtskurve ein unbekannter Autofahrer entgegenkam. In einer Kurve stießen die beiden Verkehrsteilnehmer aus bislang ungeklärter Ursache mit den jeweiligen Außenspiegeln zusammen. Die 47-Jährige stoppte ihren Pkw unmittelbar nach dem Zusammenstoß. Der entgegenkommende Fahrer setzte seine Fahrt jedoch fort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. An dem Opel entstand ein Sachschaden von mindestens 300 Euro. Die Polizei bittet Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zum flüchtigen Fahrer beziehungsweise dessen Fahrzeug geben können, sich unter der Telefonnummer 0631 369-14199 zu melden. |kle

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

