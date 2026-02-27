PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Kaiserslautern mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Im Streit geschlagen und getreten

Kaiserslautern (ots)

Wegen Körperverletzung hat sich ein 24-Jähriger in der Nacht zu Freitag eine Strafanzeige eingehandelt. Der Mann steht im Verdacht, gegen 2.45 Uhr einem 34-Jährigen in der Von-Miller-Straße im Streit ins Gesicht geschlagen zu haben. Als das Opfer zu Boden ging, soll er ihm auch noch gegen den Kopf getreten haben.

Der 34-Jährige wurde zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Über die Art und Schwere seiner Verletzung liegen keine Informationen vor.

Die Hintergründe der Auseinandersetzung sind bislang ebenfalls unklar. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Nummer 0631 369-14299 mit der Polizeiinspektion Kaiserslautern 2 in Verbindung zu setzen. |cri

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Kaiserslautern mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Kaiserslautern
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Kaiserslautern
Alle Meldungen Alle
  • 27.02.2026 – 15:19

    POL-PDKL: E-Scooter-Fahrer unter Drogeneinfluss

    Kaiserslautern (ots) - Weil er offenbar unter dem Einfluss berauschender Mittel stand, hat die Polizei am Donnerstagabend einen E-Scooter-Fahrer aus dem Verkehr gezogen. Die Streife war gegen 22.40 Uhr in der Goebenstraße auf den Rollerfahrer aufmerksam geworden und hatte ihn einer Kontrolle unterzogen. Dabei zeigte der 36-Jährige drogentypische Auffälligkeiten. Darauf angesprochen, räumte der Mann ein, erst kürzlich ...

    mehr
  • 27.02.2026 – 15:17

    POL-PDKL: Flaschenwerfer gesucht

    Kaiserslautern (ots) - Die Polizei sucht Zeugen, die sich am Donnerstagabend im Umfeld des Bahnhofsvorplatzes aufgehalten haben. Gegen 20 Uhr soll es hier zu einem Flaschenwurf gekommen sein. Gesucht werden Hinweise auf den Täter. Nach den derzeitigen Erkenntnissen warf ein Unbekannter eine Glasflasche offenbar gezielt in Richtung eines jungen Mannes. Anschließend flüchtete er in Richtung Richard-Wagner-Straße. Die Flasche verfehlte den 18-Jährigen nach eigenen Angaben ...

    mehr
  • 27.02.2026 – 15:15

    POL-PDKL: Verkehrskontrolle in der Merkurstraße

    Kaiserslautern (ots) - Eine allgemeine Verkehrskontrolle hat die Polizeiinspektion Kaiserslautern 2 am Donnerstagvormittag in der Merkurstraße durchgeführt. Von 9 bis 11.15 Uhr wurden diverse Verstöße gegen Verkehrsregeln festgestellt. Am häufigsten erwischten die Einsatzkräfte Verkehrsteilnehmer, die gegen das Handyverbot am Steuer verstießen. Sie müssen mit entsprechenden Anzeigen, Bußgeldern und Punkten in der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren