Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Im Streit geschlagen und getreten

Kaiserslautern (ots)

Wegen Körperverletzung hat sich ein 24-Jähriger in der Nacht zu Freitag eine Strafanzeige eingehandelt. Der Mann steht im Verdacht, gegen 2.45 Uhr einem 34-Jährigen in der Von-Miller-Straße im Streit ins Gesicht geschlagen zu haben. Als das Opfer zu Boden ging, soll er ihm auch noch gegen den Kopf getreten haben.

Der 34-Jährige wurde zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Über die Art und Schwere seiner Verletzung liegen keine Informationen vor.

Die Hintergründe der Auseinandersetzung sind bislang ebenfalls unklar. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Nummer 0631 369-14299 mit der Polizeiinspektion Kaiserslautern 2 in Verbindung zu setzen. |cri

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell