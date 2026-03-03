PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Snackautomat "Am Posthalterswäldle" beschädigt (01.03.2026)

Singen (ots)

Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro haben Unbekannte am vergangenen Wochenende in der Straße "Am Posthalterswäldle" verursacht. Die Täter machten sich mit Gewalt an dem auf Höhe der Hausnummer 87 stehenden Snackautomaten zu schaffen, wobei sie das Touchdisplay, die Frontplatte und den Münzwechsler beschädigten und anschließend einen Schaden in Höhe von etwa 8.000 Euro hinterließen.

Sachdienliche Hinweise auf die Verursacher nimmt das Polizeirevier Singen, Tel. 07731 888-0 entgegen.

